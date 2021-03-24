حزب "المصريين": السيسي أعاد دور مصر الغائب في دول حوض النيل

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن زيارة الرئيس البوروندي "إيفاريست ندايشيميي" إلى القاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، موضحًا أن تلك الزيارة تستهدف دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أن العلاقات بين مصر وبوروندي تاريخية منذ قديم الأزل.



وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن بوروندي هي أحد دول حوض النيل ومن الدول الإفريقية المتطورة تكنولوجيًا، موضحًا أن الزيارة تستهدف الاطلاع على كافة التطورات الأخيرة على الساحة الإفريقية، ومحاولة تكوين حشد وتأييد إفريقي للحقوق المشروعة لمصر والسودان من المياه فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن العلاقات بين مصر وبوروندي ثابتة وجيدة، موضحًا أن الدولة المصرية دعمت بوروندي مؤخرا حتى تكون أكثر استقرارًا وأمنًا وللحفاظ على مؤسسات الدولة، ووقف أي تدخلات خارجية، لافتًا إلى أن مصر معنية بمنطقة البحيرات العظمى التي تقع فيها هذه الدولة وتشارك في الكثير من المؤتمرات والاجتماعات فيما يتعلق بهذه المنطقة.



وأوضح أن مصر على مدار العصور دعمت وقدمت الكثير من المساعدات لدولة بوروندي من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا داخل القارة الإفريقية من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار.



وأشار إلى أنه من أهم الملفات التي تم التباحث فيها خلال الزيارة هو إيجاد حلول سلمية للصراعات داخل القارة الإفريقية والتوترات في المنطقة الإفريقية بشكل عام، موضحًا أن بوروندي دولة ترتبط بعلاقات قوية وثيقة لمصر وتدعم تلك العلاقات باستمرار من خلال المباحثات حول القضايا المختلفة التي تهم البلدين.



وأكد أن مصر تحاول بشتى الطرق كسب تأييد أدبي ومعنوي من قبل دول القارة الإفريقية في قضية سد النهضة؛ لا سيما بعد رفض إثيوبيا الوساطة في هذا الملف، علاوة على أن بوروندي من الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي ودولة مهمة في القارة السمراء.



ولفت إلى أن ملف مكافحة الإرهاب هو أحد الملفات المهمة في المباحثات بين مصر وبوروندي؛ لا سيما أن الإرهاب متواجد في القارة الإفريقية بشكل ليس بالقليل، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية في القارة الإفريقية أيضا محل نقاش بين الرئيسين وخاصة فيما يخص تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتدعيم البنية التحتية سواء على مستوى القارة أو بين الدول وبعضها البعض.



وأوضح أن مصر لها دور كبير في دعم بوروندي في مجال استغلال الموارد المائية بشكل رشيد وجيد، خاصة في ظل الخبرة والتجربة المصرية في هذا المجال، علاوة على العلاقات المصرية البوروندية في المجال الطبي، بعد مساهمة مصر في بناء مستشفى هناك وعملت على بناء القدرات في هذا القطاع هناك وقدمت العديد من المساعدات.