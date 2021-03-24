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مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 مارس آخر موعد لتقديم الملصق الإلكتروني (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني الخاص بالمركبات نهاية شهر مارس الجاري.

وتابع قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن المرور خصص فترة مستقلة ابتداء من الرابعة مساء حتى الثامنة لتركيب الملصق الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية سداد الرسوم إلكترونيا بطلب عبر موقع بوابة مرور مصر.

وأوضح أن الملصق الإلكتروني سيمكن قائدي السيارات من معرفة الطرق المزدحمة لتجنبها، إضافة إلى تسهيل عملية رصد المخالفات.

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