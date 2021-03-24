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إصابة 6 عمال إثر تعرضهم لحادث سير بالمنيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا يفيد بإصابة 6 عمال إثر انقلاب تروسيكل يحمل عمالا، أمام مدخل قرية العزيمة بمركز سمالوط غرب.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من العميد أحمد الحيني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بانقلاب تروسيكل محمل بعدد 6 عمال ولا توجد وفيات بهذا الحادث.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص برئاسة الرائد الحسيني الشاروني رئيس مباحث مركز سمالوط غرب وعلي الكيال رئيس الوحدة المحلية لقرية العزيمة، تبين إصابة كل (رضا محمد سالم 29 سنة الصليبة ومصطفى عياد زكي 23 شوشة وأحمد خلف عبد الجواد 16 سنة ويوسف سعداوي 18 سنة ومحمد مختار 26 ومختار عبد اللطيف 52).

وجميعهم مصابون وتم تلقيهم العلاج اللازم منذ قليل بمستشفى سمالوط العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم العرض على النيابة العامة.

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