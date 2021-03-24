من قلب كينيا.. "موسى" لـ"الفجر": مستوى المنتخب الكيني متواضع والشعب يحب صلاح والنني

قبل ساعات من انطلاق اللقاء الناري بين كل من منتخب مصر وكينيا، علق عبد الحميد موسى السكرتير التنفيذي للجالية المصرية بكينيا، على هذا اللقاء، مشيرا إلى حب الكينيين للأعب المصري محمد صلاح.

وقال السكرتير التنفيذي للجالية المصرية بكينيا في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "أن مستوي المنتخب الكيني بشكل عام متواضع وأغلب الكينيين متابعين للدوري الإنجليزي".

وأضاف موسى، أن المباراة ستكون بدون جمهور، لافتا إلي أن الكينيين بطبيعتهم غير مهتمين كثيرا بكرة القدم أو المنتخب الكيني.

وتابع عضو الجالية المصرية في كينيا:" الكينيين يرغبون في رؤية كلا من محمد صلاح والنني؛ نظرا لأن معظمهم يتابع الدوري الإنجليزي".

أما عن الاستعدادات والإجراءات الاحترازية في ظل تفشي كورونا، فقال "موسى": "الاستعدادات فهي الاختبارات الصحية والعزل وكذلك منع الجماهير".

وعن توقعاته بحدوث شغب في حال فوز المنتخب المصري، فأكد "موسى" عدم حدوثها نظرا لأن هذه المباراة ستكون بدون جمهور".

ويلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب كينيا، غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يقف على قمة ترتيب المجموعة السابعة ضمن تصفيات أفريقيا، برصيد 8 نقاط، حصل عليهم من فوزين وتعادلين، ويخوض الفراعنة منافسة شرسة على قمة الترتيب مع منتخب جزر القمر الذي يحل في وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط أيضًا.