كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على بديل أشرف بن شرقي جناح الفارس الأبيض، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

كارتيرون يطلب ضم محمد الشامي بديلا لأشرف بن شرقي

طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع محمد الشامي جناح الإسماعيلي في الصيف المقبل.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرى أن محمد الشامي جناح الإسماعيلي سيكون بديلا جيدا للنجم المغربي أشرف بن شرقي في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، وافق على رحيل الحارس محمد عواد إلى النادي الإسماعيلي، شرط ضم محمد الشامى، جناح الدراويش.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.