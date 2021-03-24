كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي
استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على بديل أشرف بن شرقي جناح الفارس الأبيض، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
كارتيرون يطلب ضم محمد الشامي بديلا لأشرف
بن شرقي
طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير
الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع محمد
الشامي جناح الإسماعيلي في الصيف المقبل.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرى أن محمد الشامي جناح الإسماعيلي سيكون بديلا
جيدا للنجم المغربي أشرف بن شرقي في الموسم الجديد.
وأوضح المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون،
وافق على رحيل الحارس محمد عواد إلى النادي الإسماعيلي، شرط ضم محمد الشامى، جناح
الدراويش.
وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول
بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة مولودية الجزائر ضمن
إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.