برشلونة يحسم مصير كومان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا حسم موقفه من إستمرار المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان في الموسم المقبل.









وأفادت شبكة TV3 الإسبانية بأن كومان اجتمع أمس مع خوان لابورتا رئيس برشلونة بحضور ماثيو أليماني المدير الرياضي بالإضافة إلى رامون بلانيس.









وأكدت الشبكة الإسبانية أن مسئولي برشلونة أبلغوا كومان بأنه سيستمر مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل كما أخبروا المدير الفني الهولندي بأنهم راضون عن العمل الذي يقوم به مع الفريق.









وأوضحت الشبكة الإسبانية أنه خلال الإجتماع دار الحديث عن بعض الأسماء على رأسها فينالدوم وديباي وإريك جارسيا بالإضافة إلى تجديد عقد ليونيل ميسي.