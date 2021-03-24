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برشلونة يحسم مصير كومان
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:03 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا حسم موقفه من إستمرار المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان في الموسم المقبل.
وأفادت شبكة TV3 الإسبانية بأن كومان اجتمع أمس مع خوان لابورتا رئيس برشلونة بحضور ماثيو أليماني المدير الرياضي بالإضافة إلى رامون بلانيس.
وأكدت الشبكة الإسبانية أن مسئولي برشلونة أبلغوا كومان بأنه سيستمر مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل كما أخبروا المدير الفني الهولندي بأنهم راضون عن العمل الذي يقوم به مع الفريق.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أنه خلال الإجتماع دار الحديث عن بعض الأسماء على رأسها فينالدوم وديباي وإريك جارسيا بالإضافة إلى تجديد عقد ليونيل ميسي.
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