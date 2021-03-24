الصحة قبل شهر رمضان: مستعدين لزيادة إصابات كورونا.. ولا يوجد مشاكل في الأدوية (فيديو)

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الزيادات في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا في مصر متذبذبة وهذا يعود إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التباعد الجنسي والمناسبات العائلية والزيارات والرحلات الداخلية.



وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات استعدادًا لارتفاع أعداد الإصابات وبدأت بتطعيم الفئات الأكثر خطوة، مناشدًا المواطنين بضرورة عمل حملات توعوية من أجل زيادة أعداد المسلجين لتقلي اللقاح.



وأكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإعلام شريك أساسي في نشر الوعي الصحي، مستطردًا "المستشفيات على أهبة الاستعداد والأطباء مدربين وتعاملنا الآن اختلف عن تعاملنا منذ بداية الجائحة ونعمل على توعية المواطنين بأهمية التطعيم وتطبيق إجراءات الوقاية ولا يوجد لدينا أي مشاكل في الأدوية ونلجأ لكافة طرق العزل".







