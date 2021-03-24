ضبط 11 محلا تجاريا لمخالفة التسعير بأجا (صور)

نفذت إدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية باالإشتراك مع قسم مباحث التموين حملة إستهدفت المحال التحارية لضبط المخالفين وضبط السلع الغير صالحة والتى تشكل خطورة على المواطنين.



برئاسة يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا وه عبدالناصر ابوالفتوح ومصطفى عوض وإسلام صبرى مفتشى التموين بالإدارة ووقة سرية من إدارة مباحث تموين ميت غمر وتحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.



وتمكنت الحملة من ضبط س ع ال صاحب محل بقالة وضبط س ع ب صاحب محل بقالة وضبط ر م م صاحب محل بقالة وضبط ر ف ع صاحب محل بقالة بقرية ميت العامل وذلك لبيعهم السجائر بازيد من السعر الرسمى كما تم ضبط ٥ محال تجارية متعددة الأنشطة لعدم اعلانهم عن الأسعار للمواطنين وضبط محلان لعدم وجود شهادات صحية بمدينة اجا وقرى بقطارس وشنشا والغراقة وميت العامل وبرج النور والبهوفريك وجارى.



تم التحفظ على المضبوطات وتحررت عن ذلك المحاضر اللآزمة وجار العرض على النيابة العامة.