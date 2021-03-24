أسرة طفل أبو الريش تكشف تفاصيل لحظة اختطافه وتنكر المتهمة بزي ممرضة (فيديو)

كشف مجدي رجب، عم الطفل محمد حمادة، الذي اختطف من أمه داخل مستشفى أبو الريش، تفاصيل اختطاف ابن شقيقه داخل مستشفى أبو الريش.



وأوضح مجدي رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن والدة الطفل تقابلت مع المتهمة التي كانت تتنكر في زي ممرضة بالمستشفى، مضيفا أن المتهمة طلبت من الأم تصوير صورة البطاقة، وأخذت الطفل بحجة عمل جلسة أكسجين له بسبب إصابته بحساسية على صدره، قبل أن تختفي عن الأنظار.



وأشار إلى أن أسرة الطفل جلست مع رجال الأمن أمام المستشفى مدة اختطاف الطفل، مؤكدا أن رجال الشرطة استطاعوا إعادة الطفل بعد 72 ساعة من اختطافه.

