برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يستعد للإعلان عن الصفقة الأولى في عهد الإدارة الجديدة برئاسة خوان لابورتا الفائز في الإنتخابات التي أقيمت مؤخراً.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الإسباني الشاب إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيوقع على عقد تبلغ مدته 5 مواسم مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بعد إتفاق الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل نيسان المقبل في صفقة مجانية لأن عقد النجم الإسباني ينتهي في الصيف المقبل مع المان السيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.