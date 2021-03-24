برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

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برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:26 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يستعد للإعلان عن الصفقة الأولى في عهد الإدارة الجديدة برئاسة خوان لابورتا الفائز في الإنتخابات التي أقيمت مؤخراً.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الإسباني
الشاب إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيوقع على عقد تبلغ مدته 5 مواسم
مع برشلونة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بعد إتفاق
الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل نيسان المقبل في صفقة مجانية لأن عقد
النجم الإسباني ينتهي في الصيف المقبل مع المان السيتي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا
البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في
عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.
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