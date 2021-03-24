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ألمانيا تقر ميزانية إضافية بسبب الجائحة بقيمة 60 مليار يورو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
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قال مسؤول اليوم، إن حكومة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل أقرت ميزانية تكميلية ممولة من الدين بقيمة 60 مليار يورو (71 مليار دولار) ترفع اقتراض ألمانيا الجديد إلى مستوى قياسي يتجاوز 240 مليار يورو العام الجاري.


وتبرز الميزانية المعدلة استعداد برلين لمواصلة الانفاق الضخم الممول من الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19 فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بسلالة أكثر نقلا للعدوى، بحسب.

وذكر مسؤول أن وزير المالية أولاف شولتز اقترح أيضا مسودة ميزانية للعام المقبل تتضمن صافي دين جديد 81.5 مليار يورو وهو ما يعني أن يعلق البرلمان للعام الثالث على التوالي قيودا يفرضها الدستور على الاستدانة.

وتعني خطط الدين أن إجمالي اقتراض ألمانيا بسبب الجائحة قد يتجاوز 450 مليار يورو من عام 2020 إلى عام 2022.

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