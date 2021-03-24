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مساع أوروبية لحظر تنظيم الإخوان (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
وكالات
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في الذكرى الخامسة للهجمات الإرهابية، التي طالت بلجيكا عام 2016، وتحت عنوان: تقييم السياسات الأمنية والسياسية خطر الإخوان على ديمقراطية أوروبا، نظم مركز بروكسل الدولي للبحوث أول نشاط في البرلمان بعد جائحة كورونا، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار الشخصيات الأمنية وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا.

 

حذر النائب البرلماني البلجيكي، كون ميتسو، من خطر التهديدات الإرهابية النابعة من جماعات الإسلام السياسي، خاصة تنظيم الإخوان، وشدد على أهمية دور السياسيين والمفكرين للتوصية بوضع الإخوان في القائمة السوداء بحسب ما ذكرته قناة مداد نيوز.

 

اعتبر النائب البرلماني، تيو فرانكن، وزير الهجرة السابق، أن "الجماعات الإسلاموية المتطرفة"، وبشكل خاص تنظيم الإخوان، تشكل خطرا على أوروبا، وأن تنظيم الإخوان هو السبب الأول في نشر الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة ويجب التصدي له، فهل تنجح أوروبا في التصدي لخطر تنظيم الإخوان؟

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