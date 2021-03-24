إجراء تحاليل المخدرات بين موظفى الجهاز الإداري بالإدارة الصحية بسمنود (صور)



يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، بتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الإدارات المؤسسات المختلفة بالتوازي مع مبادرات التوعية.

قالت الدكتوره نبيله خليل مدير إدارة سمنود أنه قد تم اليوم البدء في إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بإدارة سمنود الصحية وذلك من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واللجنه المشكلة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة وهم عضو وحده الكشف عن المخدرات والعضو الممثل عن مصلحه الطب الشرعي وتم الكشف بشكل مفاجئ على الموظفين.وأوضح الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة أنه يتم إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية، كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.