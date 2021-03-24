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بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم منتخب مصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يسعى مسئولو نادي بيراميدز للتعاقد مع قلب دفاع سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديل لعبدالله بكري، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبد الله بكري نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق السماوي، وقريب من الرحيل عن الفريق والتوقيع لأي نادي مجانًا دون الحصول على إذن مسؤولي بيراميدز.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن الفريق السماوي رشح التفاوض مع اللاعب محمود مرعي، قلب دفاع نادي وادي دجلة، والمنتخب الأولمبي، لتعويض رحيل عبدالله بكري.

وتابع المصدر، أن مرعي رحب بالانتقال إلى بيراميدز، وأنه في انتظار وصول عرض رسمي لإدارة نادي وادي دجلة من أجل التعاقد معه بشكل رسمي.

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