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بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم منتخب مصر
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:29 م
محمد الدمتناوي
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يسعى مسئولو نادي بيراميدز للتعاقد مع قلب دفاع سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديل لعبدالله بكري، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.
ومن المقرر أن ينتهي عقد عبد الله بكري نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق السماوي، وقريب من الرحيل عن الفريق والتوقيع لأي نادي مجانًا دون الحصول على إذن مسؤولي بيراميدز.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن الفريق السماوي رشح التفاوض مع اللاعب محمود مرعي، قلب دفاع نادي وادي دجلة، والمنتخب الأولمبي، لتعويض رحيل عبدالله بكري.
وتابع المصدر، أن مرعي رحب بالانتقال إلى بيراميدز، وأنه في انتظار وصول عرض رسمي لإدارة نادي وادي دجلة من أجل التعاقد معه بشكل رسمي.
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