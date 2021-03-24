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تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد مساء اليوم كل من هيثم الشيخ – نائب محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي – نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة اجتماعا مع منسقي ومعدي المقترحات والخطط التنفيذية الخاصة بمشاركة الجامعة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك لمناقشة الآليات والخطط المقترحة بشأن المشاركة في تطوير (26) قرية من قرى مركز شربين والتي تم اختيارها للتطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".


وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود المليجي ب هيثم الشيخ والحضور من الجامعة والمحافظة ثم أكد على أن الجامعة كبيت خبرة ستساند بكل قوتها من أجل إنجاح المبادرة والمساهمة في تطوير الريف المصري، بالإضافة إلى إشراك طلاب وخريجي الجامعة من قاطني هذه القرى في رصد وتحديد المشكلات على أرض الواقع ورصد الاحتياجات الفعلية لسكان هذه القرى.

ثم تطرق الاجتماع إلى المحاور والنقاط الأساسية بالمقترحات والخطط التنفيذية المُقدمة من السادة المنسقين والتي تم اعدادها لتوضيح آليات تنفيذها داخل القرى حيث تم التطرق إلى كافة المجالات والمحاور التي ستشارك من خلالها الجامعة وهي (مجال القوافل الشاملة والمتكاملة، التدريب على المشروعات الصغيرة، محو الأمية، مكافحة الإدمان، ريادة الأعمال، مناهضة العنف ضد المرأة، التدريب على الحرف والمهارات المختلفة، مبادرة مودة وتوعية المقبلين على الزواج، مكافحة الإدمان، التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، تطوير العشوائيات، دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، تنمية مواهب الأطفال وتوفير الرعاية لهم، دراسة المشكلات الاجتماعية في القرى ودراسة سُبل حلها، وريادة الأعمال وتدريب الجهاز الإداري).

ومن جانبه أشاد هيثم الشيخ بالخطط التنفيذية المقدمة من الجامعة وأعرب عن سعادته بمشاركة جامعة المنصورة في هذا المشروع القومي وأكد على ضرورة ترجمة الجهود العظيمة المبذولة في هذه الخطط والمقترحات إلى أعمال تطويرية ليشعر المواطن بالتغيير المنشود على أرض الواقع.
كما أكد "المليجي" على ضرورة الحرص على تبني مفهوم الاستدامة عند تنفيذ هذه المقترحات والخطط التنفيذية المقدمة من خلال تدريب كوادر في كل قرية، وذلك حرصًا على تحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية التطوير وتحقيق أقصى استفادة وانجاح المبادرة.

و أشار "الشيخ" إلى أن المحافظة ستبذل كل جُهودها لتقديم كل أساليب الدعم وإزالة أي معوقات تقف أمام تنفيذ هذه المقترحات والخطط وأكد على أنه لن يكون هناك تهاون او تقصير وسيكون هناك تعاون من كافة الجهات والمؤسسات للمساهمة في إنجاح المبادرة.

جاء ذلك ايمانًا من جامعة المنصورة بدورها المُجتمعي وفي اطار التعاون مع محافظة الدقهلية وكافة الجهات والمؤسسات المشاركة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، وطبقًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار – محافظ الدقهلية والدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة.
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري
تفاصيل اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري

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