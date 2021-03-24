الإمارات وبريطانيا تطلقان شراكة في الاستثمار السيادي بمليار جنيه إسترليني





قالت شركة مبادلة للاستثمار، إن الإمارات وبريطانيا أطلقتا شراكة في الاستثمار السيادي بقيمة مبدئية مليار جنيه إسترليني في علوم الحياة.





واتفقت مبادلة للاستثمار بأبوظبي وحكومة بريطانيا على الالتزام المشترك بمليار جنيه إسترليني مبدئيا لقطاعات مهمة للنمو الاقتصادي.





مبادلة ستستثمر 800 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، لدعم الجيل القادم من شركات علوم الحياة البريطانية والاقتصاد بوجه عام.





والاتفاق هو الأول من نوعه للمملكة المتحدة وسيعزز الوظائف والنمو والروابط الدولية عبر المكتب الجديد للاستثمار.





والشراكة في الاستثمار السيادي بين الإمارات وبريطانيا ستمثل إطار عمل منسق للاستثمار لتنمية علاقة تركز على المستقبل بين البلدين وتقود التعافي الاقتصادي والوظائف والنمو.