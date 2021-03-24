Advertisements

الضباط بحري مروة السلحدار تكشف حقيقة قياداتها السفينة الجانحة في قناة السويس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشفت مروة السلحدار، ضابط أول بحري بالمنتدى البحري بالأكاديمية البحرية، حقيقة ما تردد بشأن قياداتها السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقالت "مروة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إنه لا صحة لقيادتها للسفينة، مؤكدة أنها تعمل على متن السفينة "عايدة 4" التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أنها لا علاقة لها بسفينة الحاويات البنمية، موضحة أنها تعمل كضابط أول بحري منذ 9 سنوات، مستطردة "مش بشتغل قبطان وهيئة قناة السويس لها الناس بتوعها وأنا في الإسكندرية، وليس في محافظة السويس".

وفي ذات السياق قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن وحدات الانقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة.

وأوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنها هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الواقعة، ونحن معتادين على التعامل معها، منوهًا بأن السفينة حمولاتها 32 ألف طن، وجميعها حاويات ولا يوجد أي تسريب منها.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن بعض السفن اضطرت للبقاء لحين الانتهاء من تعويم السفينة، موضحًا أنه عقب الانتهاء سيتم دراسة صرف التعويض المناسب للسفن المنتظرة.

وكانت سفينة حاويات عملاقة جنحت في قناة السويس، مما تسبب في ازدحام مرور السفن على طرفي الشريان التجاري الدولي الحيوي.

وعلى الفور تحركت هيئة قناة السويس ونشرت العديد من القاطرات البحرية للمساعدة في جر السفينة التي تحمل إسم إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 مترا وعرضها 59 مترا.

كانت السفينة إيفر جيفن، المسجلة في بنما، في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، وكانت تمر باتجاه الشمال عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة.

أخبار تهمك

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ نصف ساعة

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 12 ساعة

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ ساعة و 6 دقيقة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من العروض التي تلقاها بدر بانون

منذ أقل من ساعتين

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع:" عبور أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس بحمولة 234 ألف طن

"قناة السويس" عن مرور ثاني أكبر سفينة في العالم: شيء يسعدنا

شاهد.. قناة السويس تشهد العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة "HMM ST PETERSBURG"

عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)

رئيس هيئة قناة السويس: نواصل جهود انقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية

بواسطة 8 قاطرات عملاقة.. قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

06:42 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها