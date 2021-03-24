Advertisements

استشاري: التوت البري قوي جدًا في حرق الدهون

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك مريضًا تعرض لحادث، وأصيب بكسور في الحوض والعظام بصورة كبيرة، مما أدى لعدم تحركه بصورة كبيرة، ومع الوقت زاد وزنه بصورة كبيرة للغاية.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هذا الشخص من خلال المتابعة استطاع أن يخفض وزنه بنسبة 45 كيلو خلال فترة قليلة للغاية، وهذا أدى لمساعدته في الحركة بصورة كبيرة، بعد علاجه من الكسور، ونعمل على خفض وزنه مرة اخرى، لكي يستطيع أن يتحرك بدون الاعتماد على العكاز.

ولفت إلى ان التوت البري قوي جدًا ويعمل على زيادة الحرق داخل الجسم، كما أن تناول الألياف يؤدي إلى انخفاض ما يتناوله الإنسان من الطعام، وبالتالي ينخفض الوزن مع مرور الوقت.

أخبار تهمك

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 12 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من العروض التي تلقاها بدر بانون

منذ أقل من ساعتين

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ 33 دقيقة

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ ساعة و نصف

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ ساعة و 7 دقيقة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

06:42 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها