استشاري: التوت البري قوي جدًا في حرق الدهون

قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك مريضًا تعرض لحادث، وأصيب بكسور في الحوض والعظام بصورة كبيرة، مما أدى لعدم تحركه بصورة كبيرة، ومع الوقت زاد وزنه بصورة كبيرة للغاية.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هذا الشخص من خلال المتابعة استطاع أن يخفض وزنه بنسبة 45 كيلو خلال فترة قليلة للغاية، وهذا أدى لمساعدته في الحركة بصورة كبيرة، بعد علاجه من الكسور، ونعمل على خفض وزنه مرة اخرى، لكي يستطيع أن يتحرك بدون الاعتماد على العكاز.



ولفت إلى ان التوت البري قوي جدًا ويعمل على زيادة الحرق داخل الجسم، كما أن تناول الألياف يؤدي إلى انخفاض ما يتناوله الإنسان من الطعام، وبالتالي ينخفض الوزن مع مرور الوقت.



