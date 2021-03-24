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استشاري: الزوج عليه أن يستخدم استراتيجية معينة في علاقته بزوجته وأمه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة ميرفت العدروس، استشاري العلاقات الأسرية، إن زوجة الإبن عليها أنت تبذل مجهود في العلاقة الزوجية، خاصة أنها قادمة على الأسرة، وعليها أن تنتمي إليها بشكل وثيق، وان تكون بمثابة إبنة أو صديقة للأم الزوج.

وتابعت "العدروس"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الإبن أو الزوج عليه أن يعامل والدته بطريقة مناسبة ويبرها، وفي نفس الوقت يعطي زوجته حقوقها، وما تحتاجه من حب واهتمام، مشيرة إلى أن الزوج عليه أن يستخدم استراتيجية معينة في علاقته بزوجته وأمه، حتى لا يتعرض إلى صراع بين زوجته ووالدته.

وأشارت إلى أن الأم أحيانًا تريد أن تدخل في كل صغير وكبيرة في علاقة الإبن بزوجته، معقبة: "لازم يكون في خصوصية في العلاقة، ومش كل مشكلة بين الزوجة والزوج تتقال للأهل، لأن هذا يزيد المشاكل". 


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