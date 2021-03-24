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"تيليجرام" تجمع مليار دولار من إصدار سندات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
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 أصدرت تيلجرام سندات بأكثر من مليار دولار لتمويل نمو الشركة، بحسب ما أعلن الشريك المؤسس للمنصة الشهيرة الروسي بافيل دوروف.

وأوضح دوروف عبر قناته على “تيليجرام” أن السندات أصدرت “لبعض أكبر المستثمرين وأكثرهم كفاية في كل أنحاء العالم”، واعتبر أن ذلك سيتيح للتطبيق مواصلة نموه عالميا مع البقاء وفيا لقيمه واستقلاليته.

وشرح أن الحصيلة المالية للإصدار ستساعد في دعم استراتيجية تحقيق الدخل التي أعلنتها الشركة في ديسمبر.

وأعلنت تيليجرام إطلاق خدمات مدفوعة اعتبارا من 2021 لتمويل النمو بعد فشل مشروع لجمع الأموال والعملة الافتراضية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تسجل زيادة مطردة منذ أشهر في عدد المستخدمين الجدد للتطبيق المعروف بمستوى عال من التشفير.

وكشف دوروف منتصف يناير الفائت أن عدد مستخدمي “تيليجرام” ازداد 25 مليونا في ايام قليلة ما رفع مجموعهم إلى أكثر من 500 مليون نتيجة لإعلان خدمة “واتساب” المنافسة قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأم “فيسبوك”.

لكنّ “تيليجرام” تواجه بسبب هذا النمو زيادة في الإنفاق على المعدات وعرض النطاق الترددي وفقا لمقال في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها وعن وثائق داخلية أن الشركة اضطرت إلى سداد 700 مليون دولار للدائنين بحلول نهاية أبريل.

وأسس الأخوان بافل ونيكولاي دوروف “تيليجرام” في 2013 وهما أيضا مبتكرا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة “فكونتاكتي”.

وتؤكد “تيليجرام” أن الأمان أولوية بالنسبة إليه ويرفض عموما التعاون مع السلطات ما أدى إلى محاولات لمنعه في بعض البلدان خصوصا في روسيا.

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