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إنريكي يعلن غياب نجم منتخب إسبانيا عن مواجهة اليونان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
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أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن غياب مهاجمه جيرارد مورينو عن أولى مواجهات "لا روخا" في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وأقر إنريكي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة التي يحتضنها ملعب لوس كارمينيس بمدينة غرناطة جنوب إسبانيا "حالة جيرارد تحسنت كثيراً، اليوم شارك في جزء من المران، ولكنه لن يشارك أمام اليونان، لن نقم بأي مجازفة في المباراة الأولى هذه".

وأضاف "إذا كان مستمراً معنا، فهذا لأننا لا نأخذ أي مخاطرة، هو لا يعاني من إصابة، ولكن إحساس اللاعب يوضع في الاعتبار أيضا، وسنكون حذرين".

كما أكد المدير الفني الأسبق لبرشلونة أن غياب مهاجم فياريال لن يؤثر على خططه خلال مواجهة اليونان.
وقال في هذا الصدد "غيابه لن يربك حساباتي على الإطلاق، أشعر بالحزن من أجل اللاعب لأنه يمر بحالة رائعة، ويقدم موسماً متكاملاً".

وكان مورينو، هداف فريق "الغواصات الصفراء" هذا الموسم برصيد 20 هدفاً في جميع البطولات، قد غاب عن أول مرانين لـ"الماتادور" يومي الإثنين والثلاثاء بسبب آلام عضلية أجبرته على مغادرة مباراة فريقه الأخيرة في الليغا يوم الأحد أمام قادش، والتي سجل فيها هدف الافتتاح من ركلة جزاء.

يذكر أن بطل العالم في 2010 بجنوب أفريقيا سيطير عقب مواجهة "أحفاد الإغريق" إلى جورجيا لمواجهة منتخبها يوم 28 من الشهر الجاري، ثم يعود ليستقبل كوسوفو على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية في اليوم الأخير من الشهر.

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