Advertisements

جنح الكويت تحدد ١٠ مايو أولى جلسات محاكمة الإعلامية مي العيدان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements



كشف أشرف عبد العزيز وحسين العصفور وكيلا الفنان أحمد بدير عن موعد أولى جلسات محاكمة الإعلامية مي العيدان بدولة الكويت لاهانتها الفتان أحمد بدير والتنمر عليه.

ونشر عبد العزيز والعصفور محاميا الفنان أحمد بدير بيانا مشتركا علي " فيس بوك" للإعلان أن محكمة الجنح بدولة الكويت قد حددت يوم ١٠ مايو القادم كأولى جلسات محاكمة الإعلامية مي العيدان في القضية رقم ١٦٧٢٠٢٠ بعد توجيه لها اتهامات بالإساءة إلى الفنان أحمد بدير بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق وإحالة المذيعة للمحكمة بعدة اتهامات منها: المساس بكرامة الآخرين وإساءة استخدام وسائل الإتصال بعد قيام المتهمة بالتنمر والمساس بكرامة الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع الإنستغرام وقيام معظم المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرًا ومساسًا بكرامة الفنان العربي القدير.


وكانت الإعلامية الكويتية "مي العيدان" قد اثارت جدل وضجة كبيرة منذ فترة في شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠ بوصفها الفنان الكبير "أحمد بدير" بالأقرع، عندما نشرت صورة له وابنته وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

فقامت "سارة"، ابنة أحمد بدير، بالرد عليها بعدما تنمرت على والدها وكتبت: "طيب أنا صحيت من النوم النهارده لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصًا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة: أولًا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت: "ثانيًا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعًا)، ثالثًا.. أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرًا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

وعلقت مي العيدان على رد سارة ابنته عبر نشر ردها من جديد عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "أولًا من قال اني سخرت منه أنا قلت عنه أقرع وأهو فعلًا أقرع وأشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر أهو من قرعته وسهير البابلي تفت على قرعته في ريا وسكينة اشوف ما تكلمتوا".

أخبار تهمك

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

"علاقة غير شرعية".. اعترافات مثيرة للمتهمين في واقعة قتل شاب بالوراق

منذ 39 دقيقة

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ أقل من ساعتين

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ ساعة

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 9 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس ليس الأول.. 5 مشاهير تعرضوا لحملات سخرية من رواد السوشيال ميديا

"التنمر".. وراء وفاة الفنانة الكويتية دانة الحيدر

شريف منير متوعدا المسيئين لبناته: "الناس لازم تتلم" (فيديو)

"زاهر" يكشف فى الراديو 9090.. تفاصيل جديدة فى أزمة التنمر به وبإبنته

إبنة أحمد بدير ترد على سخرية مي العيدان من صورة والدها

أحمد بدير يفوض اشرف عبد العزيز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اساءة الإعلامية الكويتية مي العيدان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها