صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا
استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب
الوطني المصري، على خطة اللعب والتشكيل الأساسي الذى سيخوض به مواجهة كينيا، في التصفيات
المؤهلة لأمم إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام
نظيره منتخب كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس
الأمم 2022 بالكاميرون.
وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للمنتخب
المصري، أن حسام البدري سيعتمد على طريقة 4-2-3-1 من أجل الحفاظ على الأداء الدفاعى
والهجومى، حيث سيكون التشكيل الأقرب للمنتخب كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد حجازى ومحمود الونش وعبدالله
جمعة ومحمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية ومحمد النني ومحمد مجدي قفشة
ومحمود تريزيجيه.
خط الهجوم: مصطفى محمد ومحمد صلاح.
ومنح حسام البدري الثنائى محمد هاني وعبدالله
جمعة مهامًا خاصة تمكنهما من إرسال كرات عرضية لاستغلال جدارة مصطفى محمد فى ضربات
الرأس.