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صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على خطة اللعب والتشكيل الأساسي الذى سيخوض به مواجهة كينيا، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022 بالكاميرون.

 

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، أن حسام البدري سيعتمد على طريقة 4-2-3-1 من أجل الحفاظ على الأداء الدفاعى والهجومى، حيث سيكون التشكيل الأقرب للمنتخب كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: أحمد حجازى ومحمود الونش وعبدالله جمعة ومحمد هاني.

 

 خط الوسط: عمرو السولية ومحمد النني ومحمد مجدي قفشة ومحمود تريزيجيه.

 

خط الهجوم: مصطفى محمد ومحمد صلاح.

 

ومنح حسام البدري الثنائى محمد هاني وعبدالله جمعة مهامًا خاصة تمكنهما من إرسال كرات عرضية لاستغلال جدارة مصطفى محمد فى ضربات الرأس.

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