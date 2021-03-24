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محافظ ثار يدشن فعاليات أسبوع البيئة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دشن محافظ ثار، محمد بن عفيصان اليوم ، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، ممثلًا في مكتب الإدارة بالمحافظة ، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ، وذلك بمنتزه الجزم.

واشتملت الفعاليات على تنظيف منتزه الجزم من قبل المشاركين، والقيام بتركيب اللوحات الإرشادية والتوعوية عن البيئة والمحافظة عليها.

وتهدف الحملة لرفع، مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه بيئتهم.

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