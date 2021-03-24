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"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني،  لمواجهة المريخ السوداني، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء أمس الثلاثاء، بعدما عاد الفريق من راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز ما دار داخل القلعة الحمراء على مدار اليوم الأربعاء 24 مارس2021 بالتقرير الآتي:-

 

1- "مباراة ودية"

قرر الجهاز الفني، خوض مباراة ودية في العاشرة صباح غدٍ الخميس أمام فريق الشباب بالنادي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.


2- "موعد السفر إلى السودان" 

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني.


وأضاف مدير الكرة، أنه تواصل مع أنس نصر الدين، مدير الكرة بنادي المريخ السوداني، من أجل التنسيق معه بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجوده في الخرطوم.

 

3-"عرض تركي لرحيل ريان" 

كشفت تقارير إعلامية، أن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي، يمتلك عرض من أحد أندية الدوري التركي والتي ترغب في الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

4- "النقاز"

تلقت لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، ترشيحات من جانب وكلاء لاعبين للتعاقد مع اللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الترجي الحالي والزمالك سابقًا، في بداية الموسم المقبل في ظل حاجة الفريق لظهير أيمن.


5- "تصريح طاهر" 

أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ولاعب منتخب مصر الأولمبي أنه يقوم بالتركيز والاجتهاد خلال الفترة الحالية من أجل التواجد فى التشكيل الأساسي للفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.


وتابع خلال معسكر منتخب مصر الأولمبي:" وجود محمد صلاح شئ يخص الجهاز الفنى وكابتن شوقي غريب ووجود محمد صلاح فى الأولمبياد إضافة لأي منتخب"

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