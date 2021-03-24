ننشر نص قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة





تصدرت قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من مارس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد بحث الكثيرين عنها.





أهم قرارات وزير التربية والتعليم





وزاد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن آخر قرارات وزير التربية والتعليم، من أجل معرفة مصيرهم، وما ستؤول إليه الأمور في مصر.





قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة





وأوضحت قرارات وزير التربية والتعليم مجموعة من الضوابط والمعلومات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية، أو القرارات الخاصة بالتعليم التجريبي.





مضمون قرارات وزير التربية والتعليم





وتضمنت قرارات وزير التربية والتعليم عدة أمور تهم أولياء الأمور والطلاب، ولاسيما فيما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والمقررة في أبريل 2021.





قرارات وزير التربية والتعليم والكتور طارق شوقي





وخرجت قرارات وزير التربية والتعليم من الدكتور طارق شوقي، الذي أكد خلالها أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في المدارس وليس في المنازل.





نص قرارات وزير التربية والتعليم





وتضمنت قرارات وزير التربية والتعليم عقد الامتحانات إلكترونيا بالتابلت، بعد تحميل الكتاب والمراجع عليه، كما أن الطالب لا يمكنه الدخول على الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان.





قرارات وزير التربية والتعليم والامتحانات





كما نصت قرارات وزير التربية والتعليم على أنه لا علاقة بامتحانات الثانوية العامة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.





قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص التابلت





وشملت قرارات وزير التربية والتعليم أنه غير مسموح بدخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية لمنع ظاهرة الغش باستخدام الكتب أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الصفل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.





قرارات وزير التربية والتعليم وموعد الامتحانات





كما أشارت قرارات وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات.





الامتحانات التجريبية و قرارات وزير التربية والتعليم





ونصت قرارات وزير التربية والتعليم على عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة في المدارس الخاصة والحكومية، كما سيتم توفير كل المعلومات المتعلقة بالامتحانات التجريبية خلال أيام.





قرارات وزير التربية والتعليم والكشف عن الكتاب الدوري





كما كشفت قرارات وزير التربية والتعليم عن الكتاب الدوري لعقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والذي يحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بآلية عقد الامتحانات وضوابط تقييم الطلاب.





ننشر نص قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة





