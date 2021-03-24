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أسامة نبيه: سعيد بانضمام جمعة للمنتخب.. ونتابع حالة لاعبي الزمالك الدوليين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني يتابع حالة الدوليين باستمرار في الفترة الحالية مع المنتخبين الأول والأولمبي، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في المنتخبين.

وشدد المدرب العام في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن الجهاز الفني سيتابع اللاعبين الدوليين في مباراتي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

 وأضاف أن الجهاز الفني للفريق سعيد بانضمام عبد الله جمعة للمنتخب، بعد استبعاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بسبب إصابته بنزلة برد.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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