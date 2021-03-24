مروة السلحدار تكشف حقيقة تسببها في جنوح السفينة البنمية بقناة السويس (فيديو)







وأشادت بالعاملين في قناة السويس، مشددة على أنهم يمتلكون درجة كبيرة من المهنية والاحترافية.



نفت القبطان البحري مروة السلحدار، الأنباء المتداولة حول تسببها في جنوح السفينة البنمية في مجرى مياه قناة السويس، قائلة: «مليش علاقة».وأوضحت مروة السلحدار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن صورتها كانت منذ أيام نشرتها منصة إخبارية للاحتفاء بدخول العنصر النسائي قناة السويس وتم تداولها اليوم على إنها خلال قيادتها السفينة البنمية، مؤكدة أنها حاليها على متن سفينة عايدة 4.وأكدت أن سوء الأحوال الجوية يمكن أن يصيب أي أعطال للسفن وهو أمر طبيعي، مضيفة أن ما حدث من السفينة البنمية يحدث في كل الممرات بالعالم.