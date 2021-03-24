محمد داوود يكشف حقيقة قيادة مرورة السلحدار للسفينة الجانحة بقناة السويس (فيديو)

كشف الربان الدكتور محمد داوود، نائب رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، تفاصيل جنوح سفينة في قناة السويس.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الجزء الأمامي للسفينة اصطدم بالرمال على شاطئ القناة»، معلقا «جنوح السفينة من الحالات النادرة والصعبة جدا».



وتوقع داوود إنزال جزء من حمولة السفينة لتسهيل تعويمها، متابعا «حوادث الجنوح واردة وتحدث في أي مكان بالعالم».



وحول المنشورات المتداولة بشأن قيادة القبطان مروة السلحدار للسفينة الجانحة قال «شغل مزيف، مروة السلحدار ليس لها علاقة بالسفينة الجانحة، ومروة لم تصل إلى درجة قبطان حتى الآن، إضافة إلى عدم وجود أي عنصر مصري على طاقم السفينة».

