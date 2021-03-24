ربان محمد فوزي: جنوح السفينة البنمية أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم (فيديو(

قال الربان محمد فوزي، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس سابقا، إن قناة السويس بها مرشدين على كفاءة وحرفية عالية جدا، مضيفا أن قناة السويس من أصعب القنوات بالعالم.



وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن جنوح السفينة البنمية أمر طبيعي يحدث بكل دول العالم بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأضاف أن قناة السويس أطول مجرى ملاحي على مستوى العالم بواقع 193 كليومتر، مشيرا إلى أن قناة السويس تتفوق كثيرا عن قناة بنما في نسبة عبور السفن.

وأشاد فوزي بالقبطان مروة السلحدار: «نموذج مشرف للمرأة المصرية».

