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تعرف على "حتشبسوت" المرأة التي أعلنت نفسها ملكًا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول، وتعد واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديمة. تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، ثم أصبحت حتشبسوت الوصية على عرش مصر والحاكم الفعلي للبلاد.

حكمت عدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث، الذي كان صغيرًا عندما اعتلى العرش، وصارت هي الوصية عليه، وكانت التقاليد في مصر القديمة تمنع المرأة من أن تصبح ملكًا.

حتشبسوت أكدت على أنه باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، فأنها ذات دم ملكي نقي، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكًا، وتم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام ١٩٠٣ في مقبرة (KV 60)، بوادي الملوك بالأقصر.

يذكر أن مومياء الملكة حتشبسوت سوف يتم نقلها ضمن موكب المومياوات الملكية يوم 3 أبريل من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

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