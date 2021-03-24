نشرة أخبار قنا اليوم الأربعاء .. تكريم الأمهات المثاليات وجنوب الوادي تحرز المركز الرابع في تحرير المواطنين من الأمية





شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الأربعاء، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-







أهالي نجع حمادي في قنا يسقطون "بهاء العمدة" من فوق حماره





تسبب أهالي مدينة نجع حمادي، في حادث بسيط، أدى إلى إسقاط الشاب بهاء العمدة، من فوق حماره، والذي قرر خوض رحلة من الجيزة حتى أسوان، على ظهر حمار، للتعرف على ثقافات القرى المختلفة بمصر، وذلك بعد أن أنهى رحلته بمحافظة سوهاج، والتي يرصد فيها العادات والتقاليد المختلفة.



حيث تجمع العشرات من الأهالي على الشاب، يلتقطون معه صور السيلفي، في موكب بالدراجات النارية والسيارات، ليتسبب هذا الزحام في أسقاط الشاب من أعلى الحمار.







محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة (صور)







كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأمهات المثاليات عن المحافظة، في احتفال رسمي، وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأسر الأمهات المثاليات، في إطار احتفال محافظة قنا بالأمهات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليا.







جامعة جنوب الوادي تكرم المتميزين في الأنشطة الطلابية







قام الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، بتكريم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة الطلابية المختلفة على مستوى الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسى الأول.





وشدد رئيس الجامعة، على أهمية التكريم لتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعد الجناح الثانى لبناء شخصية الطالب الجامعى وهى الجزء المكمل والمتمم لقاعات الدرس.







محافظ قنا: محطة معالجة قرية الأشراف بقيمة تصل إلى 460 مليون جنيه (صور)







قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه واصل جولاته الميدانية بتفقد المراحل النهائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الأشراف البحرية لخدمة قري شمال مدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



جاء ذلك برفقة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لتعمير الريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.







رئيس جنوب الوادي: حصدنا المركز الرابع في تحرير المواطنين من الأمية







قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة حصلت على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، في تحرير المواطنين من الأمية، خلال دورة يناير ٢٠٢١ التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.





أوضح "غرباوي" أن طلاب الجامعة نجحوا في تحرير عدد (2640) مواطن ومواطنة من الأمية، منهم ٦٠٠ ذكور و٢٠٤٠ إناث، مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة في هذا المشروع القومي، مشيرا إلى حرص الجامعة على تنظيم العديد من القوافل والندوات بهدف رفع وعي المواطنين وحثهم على التحرر من الأمية.