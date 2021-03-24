الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 2032 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 23 وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعاف من المرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة في البلاد.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه "تم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 206 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.