تعرف على "تحتمس الثالث".. الملك الذي وقع تحت وصاية زوجة أبيه

الملك تحتمس الثالث بدأ عهده كملك بالاسم فقط حيث كان صغيرًا جدًا على الحكم عند وفاة والده، لعبت زوجة أبيه حتشبسوت دور الوصي على العرش لعدة سنوات، ثم أعلنت نفسها ملكًا بشكل رسمي.



أدى إعلان حتشبسوت نفسها ملكًأ لانحسار دور تحتمس الثالث في الحكم، ثم لما اشتد عوده أصبح الملك تحتمس الثالث واحدًا من الملوك المحاربين العظماء في الدولة الحديثة وقام بعد وفاة حتشبسوت بسلسلة من الحملات العسكرية التي عززت موقف مصر، كواحدة من القوى العظمى في العالم القديم.



وتعتبر معركته الشهيرة في "مجدو" نموذجًا للتخطيط الاستراتيجي العسكري، وتم العثور على مومياء الملك تحتمس الثالث في تابوت من خشب الأرز في خبيئة الدير البحري عام ١٨٨١.



يذكر أن مومياء الملك تحتمس الثالث سوف يتم نقلها ضمن موكب المومياوات الملكية يوم 3 أبريل من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.