كوليبالي على أعتاب الرحيل عن نابولي

كوليبالي على أعتاب الرحيل عن نابولي
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية
إلى أن النجم السنغالي كان على إستعداد للرحيل في الموسم الماضي ولكن لم يكن باريس
سان جيرمان الفرنسي أو حتى مانشستر يونايتد الإنجليزي كانا مهتمين بدفع 80 مليون
يورو للتعاقد معه.
وألمحت الصحيفة الإيطالية أن النجم السنغالي
البالغ من العمر 29 عامًا كان أحد الأبطال في سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة
لكن فشل أي نادي في تلبية مطالب رئيس نابولي المادية.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن نابولي
سيكون على إستعداد للتخلي عن كوليبالي في الصيف المقبل بسبب الخسائر التي يعاني منها
النادي الإيطالي علماً بأن قيمة النجم السنغالي انخفضت إلى 50 مليون يورو.