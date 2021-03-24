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كوليبالي على أعتاب الرحيل عن نابولي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن النجم السنغالي كان على إستعداد للرحيل في الموسم الماضي ولكن لم يكن باريس سان جيرمان الفرنسي أو حتى مانشستر يونايتد الإنجليزي كانا مهتمين بدفع 80 مليون يورو  للتعاقد معه.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن النجم السنغالي البالغ من العمر 29 عامًا كان أحد الأبطال في سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة لكن فشل أي نادي في تلبية مطالب رئيس نابولي المادية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن نابولي سيكون على إستعداد للتخلي عن كوليبالي في الصيف المقبل بسبب الخسائر التي يعاني منها النادي الإيطالي علماً بأن قيمة النجم السنغالي انخفضت إلى 50 مليون يورو.

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