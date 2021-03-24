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كيف يصعد منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، لمواجهة نظيره الكيني يوم الخميس المقبل 25 مارس الجاري،  بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

فرص منتخب مصر للصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية

ويحتاج منتخب الفراعنة إلى نقطة واحدة من مباراتي كينيا وجزر القمر، للتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط وهو الرصيد الذي يحسم صعود منتخب الساجدين.

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة منتخب كينيا بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون.

1- منتخب مصر  8 نقاط 

2- منتحب جزر القمر 8 نقاط

3- منتخب كينيا 3 نقاط.

4- منتخب توجو نقطة واحدة.

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