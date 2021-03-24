كيف يصعد منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون؟

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كيف يصعد منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون؟
الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:30 م
علي خلاف
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، لمواجهة نظيره الكيني يوم الخميس المقبل 25 مارس الجاري، بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.
فرص منتخب مصر للصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية
ويحتاج منتخب الفراعنة إلى نقطة واحدة من مباراتي كينيا وجزر القمر، للتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط وهو الرصيد الذي يحسم صعود منتخب الساجدين.
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة منتخب كينيا بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون.
1- منتخب مصر 8 نقاط
2- منتحب جزر القمر 8 نقاط
3- منتخب كينيا 3 نقاط.
4- منتخب توجو نقطة واحدة.
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