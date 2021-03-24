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سمية الخشاب عن صورتها: "ملبن مصر"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حيث تألقت سمية الخشاب في إطلالتها بفستان حرير باللون البرتقالي وعلقت على الصورة قائلة: ملبن مصر.

وتعد الفنانة سمية الخشاب، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض.
سمية الخشاب عن صورتها: "ملبن مصر"
سمية الخشاب عن صورتها: "ملبن مصر"

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