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البورصات الأوروبية تغلق على تباين بنهاية التعاملات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
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أنهت البورصات الأوروبية تدولات اليوم الأربعاء، على تباين مع شكوك بشأن التعافي الاقتصادي بعد زيادة إصابات كورونا.

وارتفعت أسهم التعدين والبناء بنحو 1.2 بالمائة، بينما انخفض قطاع السيارات بنسبة 1.5 بالمائة.

وتواصل الحكومات الأوروبية محاربتها للفيروس حيث تشهد المنطقة موجة ثالثة من الوباء دفعت فرنسا وألمانيا إلى تمديد إجراءات الإغلاق.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تحول النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو للنمو خلال الشهر الجاري، لأول مرة في 6 أشهر.

وعند الختام، استقر مؤشر "ستوكس600" بنسبة عند مستوى 423.3 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة إلى 6712.8 نقطة.

في حين انخفض "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 14610.3 نقطة، بينما استقر المؤشر الفرنسي "كاك" عند مستوى 5947.2 نقطة.

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