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تصل للسجن 20 عاما.. عقوبات صارمة تنتظر مرتكبي جرم ختان الإناث

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف العقوبات التي تنتظر مرتكبي جرم ختان الإناث:

• يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء.

• ‏إذا نشأ عن الختان عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين.

• ‏إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.


(إذا كان طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض)

• تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض.


• ‏ إذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

• ‏ أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

• تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان.

• ‏إذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية.

• ‏ نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
تصل للسجن 20 عاما.. عقوبات صارمة تنتظر مرتكبي جرم ختان الإناث
تصل للسجن 20 عاما.. عقوبات صارمة تنتظر مرتكبي جرم ختان الإناث

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