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أحمد العوضي يروج لـ مسلسل "اللي ملهوش كبير"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاك الفنان احمد العوضي، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "اللي ملهوش كبير" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021، وعلق قائلا: الخديوي اللي ملوش كبير.

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن، تحضيره لمهرجان بعنوان "الخديوي" مع كل من المطربين الشعبيين عنبة ويانج زوكش.

وعلق “العوضي” على الفيديو: "مهرجان الخديوي قريبًا.. عنبة وزوكش، اللي مالوش كبير”.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.

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