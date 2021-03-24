وزارة الصحة الإسرائيلية تقر القيود المفروضة في رمضان

نشرت وزارة الصحة الاسرائيلية الاربعاء المخططات النهائية للقيود التي ستفرض في عيد الفصح اليهودي، شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح المسيحي، ويوم ذكرى المحرقة، ويوم ذكرى الجنود الاسرائيليين القتلى في الحرب ويوم الاستقلال، ووفقا للخطة سيسمح هذا العام باجراء مراسم رسمية في ظل قيود على عدد المشاركين حيث سيسمح بمشاركة بضع مئات في كل فعالية حسب موقعها، والاحتفالات ستطبق في ظل قيود الشارة الخضراء.

ووفقا للخطة سيسمح باقامة ولائم العيد مع تحديد عدد المشاركين، 20 في الاماكن المغلقة، و50 في الخارج، ايضا في اطار نفس القيود سيتم اجراء الصلوات في اماكن العبادة، 20 شخص باماكن مغلقة و50 في الخارج، وفي حال عدم وجود مقاعد سيسمح باقامة صلوات جماعية تضم 3000 مشارك بنسبة شخص لكل سبعة امتار مربعة.

في المراسم الرسمية ليوم ذكرى الجنود القتلى سيسمح بادخال 200 شخص، في حين سيسمح بادخال 400 شخص للمراسم في القدس و500 شخص للمراسم في حائط المبكي، احتفالات يوم الاستقلال سيحدد بها عدد المشاركين وفقا لنسبة انتشار العدوى، في الاماكن التي بها احتمالات انتشار العدوى اقل سيسمح بمشاركة 3000 شخص باماكن مغلقة وفقا لمساحة القاعة، و5000 شخص في الاماكن المفتوحة. وفي الاماكن التي تعرف ان نسبة العدوى فيها عالية يسمح بادخال 300 شخص في الداخل و500 شخص في الخارج.