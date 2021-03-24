المالية تكشف عن الشرط الأساسي للتقدم لإحلال السيارات



قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في وزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات أطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية، والغرض منها هو التخلص من كل السيارات المتقادمة في الشارع المصري، والتي تسبب جميع أنواع التلوث وتؤثر على الصحة العامة.



وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الشرط الأساسي للتقدم لإحلال السيارة أن يكون مر على تاريخ صنع السيارة 20 عامًا سواء أجرة أو ملاكي، وأن تكون برخصة سارية.



وأوضح أنه يتاح للشخص اختيار ماركة وطراز ولون السيارة، لافتًا إلى أن حوالي 31 بنك من 38 بنك عامل في مصر مشتركين في المبادرة.

