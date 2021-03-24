تعرف على اختصاص دائرة الحقوق والحريات وموعد انعقادها

ينظر مجلس الدولة بشكل يومي، العديد من الدعاوي الهامة والتي يختصم فيها الأفراد مع الجهات الإدارية، فيعد مجلس الدولة هو ذراع العدالة الفاصل بين الأفراد والجهات الحكومية، في النزاعات الناشئة بينهم.



وتنقسم محاكم مجلس الدولة إلي محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، وكل محكمة تنقسم لعدد من الدوائر، والتي تختص دون غيرها في الفصل في نزاع معين، وترصد"الفجر" اختصاص دائرة الحقوق والحريات، والتي تنعقد يوم السبت من كل أسبوع، كالتالي:



الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:



1_ الحقوق والحريات العامةو انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.



2_الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول المنازعات.

