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القليوبية تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل 12 حالة إصابة، جاء بعده في الترتيب مركز ومدينة قليوب والذي سجل 10 حالة إصابة، فيما سجلت 3 مدن اخرى صفر إصابة هي العبور وشرق شبرا وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14027 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1103 حالة إصابة، والعبور 197 حالة، والقناطر الخيرية 889 حالة، وبنها 4323 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1418 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1418 حالة، وشبين القناطر 960 حالة، وطوخ 1833حالة وقليوب 994 ومدينة قها 89 وكفر شكر 803حالة إصابة".

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