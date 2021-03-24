عبدالمجيد: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين لمدة أسبوع

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عبدالمجيد: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين لمدة أسبوع
الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:54 م
ميسون أبو الحسن
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أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية، موافقة مجلس نقابة الصحفيين، على فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم لمدة أسبوع، بداية من غدٍ الخميس ٢٥ مارس، وحتى الخميس ١ إبريل المقبل.
وشهد مشروع العلاج إصلاحات هيكلية، بمضاعفة قيمة الاستفادة من ١٢ ألف جنيه إلى ٢٤ ألفًا، والحد التكميلي من ١٥ ألفًا إلى ٢٥ ألف جنيه، ورفع نسبة استفادة الأم والأب من ٤٠٪ من الحد السابق، إلى ٧٠٪ من الحد الجديد.
وقيمة الاشتراك السنوي موحدة بقيمة ١٨٥ جنيهًا للفرد، يضاف إليها ٢٥ جنيهًا رسومًا إدارية للأسرة كاملة، كما تم توحيد قيمة نسب تحمل المشروع للجميع ٧٠٪، وتزيد إلى ٩٠٪ للمقيدين بجدول المعاشات.
وانتهت أزمات سابقة كفواتير الولادة غير المعتمدة، حيث يحصل الزملاء على مساهمة ٢٥٠٠ جنيه للولادة الطبيعية، و٣٥٠٠ للقيصرية و٤٥٠٠ للقيصرية المتكررة، وذلك بموجب شهادات الميلاد وتقرير طبي.
وتم إدخال عمليات الليزك وتصحيح الإبصار، ضمن تحمل مشروع العلاج وكذا عمليات الحقن المجهري بقيمة مساهمة ٥ آلاف، فضلًا عن حزمة إصلاحات هيكلية وتسهيلات، منها تقديم خدمة التحويلات بالواتس، وتقديم خدمات الكشف والتحاليل لدى بعض الجهات العلاجية بصفر تكلفة.
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