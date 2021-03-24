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عبدالمجيد: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين لمدة أسبوع

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:54 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية، موافقة مجلس نقابة الصحفيين، على فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم لمدة أسبوع، بداية من غدٍ الخميس ٢٥ مارس، وحتى الخميس ١ إبريل المقبل.

وشهد مشروع العلاج إصلاحات هيكلية، بمضاعفة قيمة الاستفادة من ١٢ ألف جنيه إلى ٢٤ ألفًا، والحد التكميلي من ١٥ ألفًا إلى ٢٥ ألف جنيه، ورفع نسبة استفادة الأم والأب من ٤٠٪ من الحد السابق، إلى ٧٠٪ من الحد الجديد.
وقيمة الاشتراك السنوي موحدة بقيمة ١٨٥ جنيهًا للفرد، يضاف إليها ٢٥ جنيهًا رسومًا إدارية للأسرة كاملة، كما تم توحيد قيمة نسب تحمل المشروع للجميع ٧٠٪، وتزيد إلى ٩٠٪ للمقيدين بجدول المعاشات.

وانتهت أزمات سابقة كفواتير الولادة غير المعتمدة، حيث يحصل الزملاء على مساهمة ٢٥٠٠ جنيه للولادة الطبيعية، و٣٥٠٠ للقيصرية و٤٥٠٠ للقيصرية المتكررة، وذلك بموجب شهادات الميلاد وتقرير طبي.

وتم إدخال عمليات الليزك وتصحيح الإبصار، ضمن تحمل مشروع العلاج وكذا عمليات الحقن المجهري بقيمة مساهمة ٥ آلاف، فضلًا عن حزمة إصلاحات هيكلية وتسهيلات، منها تقديم خدمة التحويلات بالواتس، وتقديم خدمات الكشف والتحاليل لدى بعض الجهات العلاجية بصفر تكلفة.

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