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تجميل القاهرة تكشف عن أخر أعمال تطوير مسار خط المومياوات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تستعد محافظة القاهرة،  للحدث الكبير الذى ينتظره المصريون والعالم أجمع، الذى يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء، حيث حددت وزارة السياحة والآثار الـ3 من أبريل المقبل موعدا لحفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف القومي للحضارة.

وبدورها تقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمسار والمؤدية إلى متحف الحضارات بحي مصر القديمة.

وكشف مصدر مسئول بإدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل العاصمة، عن أخر التطورات التي يشهدها مسار المومياوات الملكية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه ام دهان أعمدة الإنارة بشارع عين الحياة والذي يقع ضمن الشوارع المؤدية للمسار، بالإضافة إلى ردم الكابلات المكشوفة بجوار سور القلعة.

وتابع: تم عمل صيانة وغسيل لكشافات الإنارة التجميلية بكورنيش النيل الجنوبي من المريديان حتي الملك الصالح.

وأستكمل: بناءً على توجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تم تقليم النخل بطول الكورنيش بخط سير المومياوات بداية من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات، بالإضافة إلى رفع مستوى النضافة وتجريد الاتربه بطول خط السير.

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