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منافسات الجولة22 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث
الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:59 م
عاطف الشعيني
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الخميس، مباريات الجولة 22 للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.
وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، امام فريق اهلي المنشأة، التي تجمعهما بملعب الاول.
وفي المواجهة الثانية يلتقي فريق ابوتيج امام نظيره فريق نادي الرحلات، في المباراة التي تجمعهما بملعب الاخير.
فيما يواجه فريق نادي المراغة، نظيره فريق مركز شباب سوهاح، التي تجمع الفريقين بملعب مركز شباب سوهاج.
ويواجه فريق نادي قفط ،بقيادة كريم عبد الحكيم، نظيره فريق مركز شباب البلينا، والتي تجمعهما بملعب الاول.
فيما تختتم مباريات الجولة عندما يواجه فريق نادي قوص ، نظيره فريق نادي مكة المكرمة، التي تجمعهما بملعب الاخير.
الترتيب
1_البداري 34نقطة
2_شبان المراغة30نقطة
3_ابوتيج27نقطة
4_اخميم27نقطة
5_نادي المراغة25 نقطة
6_نادي قفط 25 نقطة
7_اهلي المنشاة 22نقطة
8_نادي الرحلات20 نقطة
9_شباب البلينا 20 نقطة
10_شباب سوهاج 19 نقطة
11_شعب قوص18 نقطة
12_مكة المكرمة 11 نقطة
وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، امام فريق اهلي المنشأة، التي تجمعهما بملعب الاول.
وفي المواجهة الثانية يلتقي فريق ابوتيج امام نظيره فريق نادي الرحلات، في المباراة التي تجمعهما بملعب الاخير.
فيما يواجه فريق نادي المراغة، نظيره فريق مركز شباب سوهاح، التي تجمع الفريقين بملعب مركز شباب سوهاج.
ويواجه فريق نادي قفط ،بقيادة كريم عبد الحكيم، نظيره فريق مركز شباب البلينا، والتي تجمعهما بملعب الاول.
فيما تختتم مباريات الجولة عندما يواجه فريق نادي قوص ، نظيره فريق نادي مكة المكرمة، التي تجمعهما بملعب الاخير.
الترتيب
1_البداري 34نقطة
2_شبان المراغة30نقطة
3_ابوتيج27نقطة
4_اخميم27نقطة
5_نادي المراغة25 نقطة
6_نادي قفط 25 نقطة
7_اهلي المنشاة 22نقطة
8_نادي الرحلات20 نقطة
9_شباب البلينا 20 نقطة
10_شباب سوهاج 19 نقطة
11_شعب قوص18 نقطة
12_مكة المكرمة 11 نقطة
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