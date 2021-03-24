منافسات الجولة22 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الخميس، مباريات الجولة 22 للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.





وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، امام فريق اهلي المنشأة، التي تجمعهما بملعب الاول.





وفي المواجهة الثانية يلتقي فريق ابوتيج امام نظيره فريق نادي الرحلات، في المباراة التي تجمعهما بملعب الاخير.





فيما يواجه فريق نادي المراغة، نظيره فريق مركز شباب سوهاح، التي تجمع الفريقين بملعب مركز شباب سوهاج.





ويواجه فريق نادي قفط ،بقيادة كريم عبد الحكيم، نظيره فريق مركز شباب البلينا، والتي تجمعهما بملعب الاول.





فيما تختتم مباريات الجولة عندما يواجه فريق نادي قوص ، نظيره فريق نادي مكة المكرمة، التي تجمعهما بملعب الاخير.



الترتيب



1_البداري 34نقطة





2_شبان المراغة30نقطة





3_ابوتيج27نقطة





4_اخميم27نقطة





5_نادي المراغة25 نقطة





6_نادي قفط 25 نقطة





7_اهلي المنشاة 22نقطة





8_نادي الرحلات20 نقطة





9_شباب البلينا 20 نقطة





10_شباب سوهاج 19 نقطة





11_شعب قوص18 نقطة





12_مكة المكرمة 11 نقطة