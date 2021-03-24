Advertisements

منافسات الجولة22 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الخميس، مباريات الجولة 22 للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.


وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، امام فريق اهلي المنشأة، التي تجمعهما بملعب الاول.


وفي المواجهة الثانية يلتقي فريق ابوتيج امام نظيره فريق نادي الرحلات، في المباراة التي تجمعهما بملعب الاخير.


فيما يواجه فريق نادي المراغة، نظيره فريق مركز شباب سوهاح، التي تجمع الفريقين بملعب مركز شباب سوهاج.


ويواجه فريق نادي قفط ،بقيادة كريم عبد الحكيم، نظيره فريق مركز شباب البلينا، والتي تجمعهما بملعب الاول.


فيما تختتم مباريات الجولة عندما يواجه فريق نادي قوص ، نظيره فريق نادي مكة المكرمة، التي تجمعهما بملعب الاخير.

الترتيب

1_البداري 34نقطة


2_شبان المراغة30نقطة


3_ابوتيج27نقطة


4_اخميم27نقطة


5_نادي المراغة25 نقطة


6_نادي قفط 25 نقطة


7_اهلي المنشاة 22نقطة


8_نادي الرحلات20 نقطة


9_شباب البلينا 20 نقطة


10_شباب سوهاج 19 نقطة


11_شعب قوص18 نقطة


12_مكة المكرمة 11 نقطة

أخبار تهمك

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ أقل من ساعتين

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها