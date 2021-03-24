نشأت الديهي: إعلاميي الإخوان بذرة شيطانية زرعت في أرض قذرة



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعلام الإخوان وأهل الشر الموجود في تركيا وقطر لم ولن يتعلم ومنذ الأمس مستمرين في الهجوم والتشفي والفرح والتهليل نتيجة جنوح سفينة حاويات بقناة السويس.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هؤلاء لم يتركوا للمنطق طريق، فهؤلاء يفرحوا لكل حادث يحدث في بلدهم، ويعيشوا حالة فرح شديد لشحوط مركب بنمية بقناة السويس، وأصدروا شائعات حول أن السفينة تقودها أول ربانه مصرية تسمى مروة السلحدار، رغم أنها تحمل علم بنما، ويقودها ربان صيني، بهدف وأد التجربة المصرية وإهانة المرأة المصرية والتشويش والشوية، معقبًا: "مين فكر في هذه الشائعة الشيطانية".



وتسأل، ما كل هذا الحقد واللا منطق والفرح، مؤكدًا أن هؤلاء فضحوا أنفسهم، وفضحتهم تصرفاتهم ومفرداتهم ومكنون كلماتهم، وهم ليسوا منا ولن يكونوا منا وهم قصة فشل غير مسبوق.



وأكد، أن ما يحدث لإعلامي الإخوان خلال الفترة الحالية تصرف إلهي، فهؤلاء بذرة شيطانية زرعت في أرض قذرة، معقبًا: "جزاءً وفاقا".