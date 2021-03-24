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وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، لبحث سبل التعاون المشترك كإحدى الشركات الوطنية المنفذة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة، والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمود صالح، ومن جانب الشركة كل من الدكتور محمود صالح، مستشار رئيس مجلس الإدارة للتجهيزات الطبية، والمهندس عاطف عيسى، رئيس قطاع مشروعات الصحة بشركة وادي النيل، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة تطوير المنشآت الطبية ب 51 مركزًا بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمشروع، حيث تضم تلك المراكز 1500 قرية وتوابعهم من (عزب ونجوع)، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضًا بحث توفير 1000 سيارة قوافل علاجية متنقلة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى أثناء فترة التطوير بالمرحلة الأولى للمشروع، بالإضافة إلى توفير 1000 سيارة إسعاف يتم توزيعها بتلك القرى للوصول إلى المواطنين بجميع المناطق النائية والتيسير عليهم في الحصول على أفضل خدمة طبية.

وأشار إلى أن الوزيرة راجعت مشروعات التطوير والإنشاءات التي تنفذها الشركة بالمستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية، مشيدة بمعدلات الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتابع أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من إبرام تعاقدات مع الشركات المتخصصة في متابعة تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية بجميع المستشفيات، والتأكد من كفاءة عمل أجهزة الإلكتروميكانيك، ‏ونظام إطفاء الحرائق، والمصاعد الكهربائية، ‏ومخارج الطوارىء، في إطار الحرص على صحة وسلامة العاملين والمرضى.

ومن جانبه توجه المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، بالشكر للدكتورة هالة زايد على ما تبذله وزارة الصحة والسكان من مجهودات للنهوض بالمنظومة الصحية، مثمنًا الشراكة والتعاون الناجح بين وزارة الصحة وشركة وادي النيل في العديد من المشروعات، ومواصلة النجاح بالتعاون في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف
وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف
وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف
وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف
وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف
وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف
وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف
وزيرة الصحة تبحث مع شركة "وادي النيل" التعاون في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف

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