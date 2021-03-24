Advertisements

أسعار الذهب تتعافي في نهاية التعاملات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
تعافت أسعار الذهب عالمياً في نهاية التعاملات تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات اقتصادية، بعد أن تراجع المعدن الأصفر في ثلاث جلسات متتالية.

وتباطأ نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، مع ارتفاع أسعار البيع وتكاليف المدخلات، كما تراجعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبالإضافة إلى البيانات السلبية، استفاد الملاذ الآمن أيضاً من إجراءات الإغلاق في أوروبا مع تزايد إصابات "كوفيد-19".

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب رغم صعود الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1733.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1735.42 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 92.48.

أخبار تهمك

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ ساعة و 17 دقيقة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ ثلث ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها