أسعار الذهب تتعافي في نهاية التعاملات

تعافت أسعار الذهب عالمياً في نهاية التعاملات تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات اقتصادية، بعد أن تراجع المعدن الأصفر في ثلاث جلسات متتالية.





وتباطأ نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، مع ارتفاع أسعار البيع وتكاليف المدخلات، كما تراجعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.





وبالإضافة إلى البيانات السلبية، استفاد الملاذ الآمن أيضاً من إجراءات الإغلاق في أوروبا مع تزايد إصابات "كوفيد-19".





ويأتي ارتفاع أسعار الذهب رغم صعود الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1733.20 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1735.42 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 92.48.